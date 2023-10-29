«ذاكرة من أحزان».. نص يحلق بجناحيّ السرد والشعر

، فهي تعطي للخيال مساحة واسعة أن يتمدد في الوجدان، وفي ظل وجود كتابات جمالية لها قيمتها في واقعنا الثقافي المعاصر، فإنه من الضروري أن تظل هذه الكتابة راسخة في الوجدان مهما مر عليها الزمن، وهذا ما يتجلى في كتاب «ذاكرة من أحزان» للشاعر والقاص محمد خليفة عبد الله سالم المَرَر، المنشور في مصر بمطابع الأهرام.
تفيض صفحات هذا الكتاب كلها بالحس الإنساني، وتستثير الحساسية الجمالية للمتلقي من خلال ما ينطوي عليه من كلمات مؤثرة عن الحب، فضلاً عن الكفاءة اللغوية التي يتمتع بها الكاتب خصوصاً أنه قدم رؤية لها دلالات في القصص القصيرة التي تغوص في استحضار ذاكرة الحب والألم، وتجسّد في الوقت نفسه صوراً مرسومة من عبق الخيال من خلال القصائد الشعرية التي تكمل الوجه الآخر لهذا الكتاب، فالقارئ يعيش لحظات دافقة مع صور وأخيلة، وتجسيد حقيقي لواقع إنساني، يطرح إشكاليات ذات مضامين متغيرة تتسق في أبنيتها ودلالاتها مع وسائط...
يقع الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، ويبدأ بمقدمة ضافية للدكتور عبد العزيز شرف - الذي كان يشغل قبل وفاته رئيس القسم الأدبي بصحيفة الأهرام المصرية - التي يقول في جزء منها «في هذا الكتاب الذي أشرف بتقديمه إلى القرّاء، نلتقي بعالم رحب من الفكر والحب للكاتب محمد خليفة، نراه في مدينته الفاضلة؛ حيث يندحر الظلام أمام النور، فالحب.. كما يقول جبران خليل جبران لا يعطى إلا لذاته، ولا يأخذ إلا من ذاته.. headtopics.com
ولكي تتضح لنا معالم هذا الكتاب كما صوره الكاتب محمد خليفة فلا بد من تخير بعض النماذج القصصية والشعرية التي تضمنها الكتاب، ومن ثم النظر بعمق في الإشارات التي وظف من خلالها عناصره الإبداعية بتراكيبها المعبرة والقابلة للتحليل، نظراً لغزارة التقنيات الأسلوبية التي تحدد أنساق الأفكار وتراتبها، بما يبرز صوره المرئية للحب ودواخل الإنسان، وبما اقتضته طرقه الأسلوبية وهو يعبر بالشعر أو القص؛ بحيث يطير في هذا الكتاب بجناحي الشعر والسرد القصصي، ومن ضمن النماذج السردية، القصة الأولى التي عند قراءتها تحيلنا...
في هذه المقطوعة المبثوثة من روح الحنين، دلالات تبرز مشاهد لها وقع في نفس الكاتب، تغلف أسلوبه بما يشكل إطار قصصه في حضن اللغة التي يوظفها بجماليات معهودة، مسكونة بالتوتر، لكن هذه اللغة تمتلك إيقاعها الخاص بما يبرز تجربة الكاتب الإنسانية المتراكمة، فهو يرسخ لمفهوم الحب برهافة وشجن عبر خلق صور متعددة للتخيل اللامرئي الذي فتن به، والذي يحيله بلغته القوية إلى جمل ثرية مفتوحة على التأويل. headtopics.com