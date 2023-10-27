من هذه الأرقام.. إسرائيل تحذر مواطنيها من مكالمات واتساب

وقالت إن هذه المكالمات قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهواتف، في ظل الحرب المستعرة بقطاع غزة، وفق ما أفاد موقع"تايمز أوف إسرائيل".فيما أفاد الموقع بأن"مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي، الجمعة"، مشيرة إلى أنها أبلغت شركة"ميتا" مالكة"واتساب" عن المشكلة.

ففي 11 أكتوبر، أفادت صحيفة"جيروزاليم بوست" بأن موقعها الإلكتروني تعطل بسبب"سلسلة من الهجمات الإلكترونية"، والتي أعلنت مجموعة"أنونيماس سودان" مسؤوليتها عنه عبر حسابها بتطبيق تليغرام.في حادثة طريفة رغم بشاعتها، ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية ...

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