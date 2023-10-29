«وول ستريت» بانتظار قرار الفائدة ونتائج «أبل»

دخلت الأسواق المالية أسبوعاً بالغ الأهمية؛ حيث من المحتمل أن يعمل كل من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف الأمريكية وأرباح شركة «أبل» على تحديد مسار الأسهم والسندات لبقية العام.

وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة والمخاوف المالية المتزايدة في الولايات المتحدة، تسببا في دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والقياسي والذي يتحرك عكسياً مع الأسعار إلى 5% في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 2007. وينظر إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أنه ظروف معاكسة لسوق الأسهم؛ حيث تنافسها على جذب المشترين.ويشعر المستثمرون بالقلق من أن العوائد ربما ترتفع أكثر إذا أكد الفيدرالي رسالته بالتشدد في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويرى استراتيجيون من «سي اف آر ايه» بأن الأسهم ستبدأ في الانتعاش عندما يصل السوق إلى قناعة بأن عوائد السندات قد بلغت أقصى حدودها.وبشكل عام تقوم أسواق العقود الآجلة بالتسعير بشكل شبه مؤكد من أن الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر، وأن هناك احتمالاً بنسبة 80% تقريباً أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في ديسمبر/ كانون الأول. headtopics.com

ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 4.9% في الربع الثالث، والإشارات التي تشير إلى أن سوق العمل لا تزال ساخنة للغاية وأن الفيدرالي يرى الحاجة إلى مزيد من التشديد للسيطرة على التضخم، جميعها عوامل ربما تقود إلى مزيد من التقلبات.

وإضافة إلى مخاوف سوق السندات، فمن المتوقع إعلان وزارة الخزانة عن أحجام مزاداتها القادمة في وقت لاحق من الأسبوع، وقد أسهمت المخاوف بشأن العجز الفيدرالي المتزايد، وزيادة المعروض في دفع العوائد إلى الارتفاع. headtopics.com

والمؤشر «ناسداك 100 للتكنولوجيا» انخفض بنسبة 11% من أعلى مستوى له، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 30% تقريباً هذا العام. ويعتقد بعض المستثمرين أن أسوأ عمليات البيع ربما تكون انتهت.

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