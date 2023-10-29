الحصن يعتلي وصافة دوري الأولى | صحيفة الخليج

،الأحد في ملعب الحصن في ختام الجولة السابعة، سجل للفريق الحصناوي البرازيلي كيكوي جيسوس هدفين في الدقيقتين 59 و60 ومواطنه جليمار داسيلفا في الدقيقة 88 وبهذا الفوز يرفع الحصن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، ويبقى العربي بنقاطه الـ8 السابقة، وشهدت المباراة طرد لاعب العربي حمد إبراهيم.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب التعاون على ضيفه سيتي 3-1 سجل ثلاثية التعاون البرازيلي اليكساندر ميديروس «هاتريك»، فيما أحرز عثمان جمال هدف سيتي. وتعادل الحمرية ومسافي 1-1،وتم تسجيل الهدفين في الوقت المحتسب بدل من ضائع، وسجل للحمرية كايو روزا ( 96 ) وعادل لمسافي اندريجا (99).

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