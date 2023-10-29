«عياش» بطل «الجاهلي» في مضمار العين | صحيفة الخليج

وحضر السباق محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفرسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ومحمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتمكن «عياش» المملوك لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من تحقيق الفوز من أول مشاركة له في الشوط الرابع «الجاهلي»، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف ماجد الجهوري في سباق للمبتدئة على مسافة الميل.
وتوج «آر بي موني ميكر» في الشوط الرئيسي بلقب سباق الجيمي لمسافة 1000 متر، وخطف البطل المركز الأول في مشاركته الأولى بالدولة، بإشراف المالك والمدرب حمد علي المرر وقيادة كونور بيزلي. وافتتح «الحبي» لناصر عسكر الأمسية بفوز مستحق في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، بقيادة ريان كوراتولو وإشراف مصبح المهيري. headtopics.com
وواصل «تاج العز» انتصاراته، وفاز في الشوط الخامس «سباق المسعودي» لمسافة الميل هانديكاب، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برناردو بينيرو الذي أكمل ثنائية في الأمسية. وفاز «الغربي» بشعار سيف المزروعي بسباق زاخر الذي امتد لمسافة 1000 متر في الشوط السادس، بقيادة ساندرو بايفا وإشراف أبوبكر داوود.
وانتزع «جاب مهنى» الفوز في ثالث الأشواط «الهيلي» المخصصة للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات على مسافة الميل، بشعار الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف عرفان إلهي. وأشاد محمد راشد الناصري بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، وأكد أن سموه يوفر كل الإمكانيات لإنجاح موسم السباقات بالنادي، بإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ومطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة. headtopics.com