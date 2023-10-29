مصر تنفي دخولها موجات وبائية جديدة | صحيفة الخليج

وأشار البيان إلى تواصل مركزه الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها غير حقيقية، ولا تمت للواقع بأي صلة.

ولفت إلى أن الوضع الصحي في مصر مستقر تماماً، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات، موضحاً امتلاك مصر لبرنامج رصد وتقصي الأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية؛ لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

وشددت وزارة الصحة على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية؛ إذ تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية، ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي شخص. headtopics.com

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