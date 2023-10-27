4 مباريات في دوري الدرجة الأولى اليوم

يستقبل الفجيرة فريق الظفرة، ويلعب دبا الفجيرة مع جلف يونايتد، والرمس مـــع جلف إف سي، على أن تستكمل مباريات الجولة مساء الأحد بأربعة لقاءات أيضاً تجمع دبا الحصن والعربي في قمة مثيرة، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء، فيما يخلد يونايتد للراحة.

وكانت الإثارة حاضرة بقوة في مواجهات الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 25 هدفاً عبر 6 انتصارات وتعادلين، كان أبرزها تعثر العروبة المتصدر للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل السلبي أمام جاره دبا الفجيرة، فيما واصل الظفرة تقدمه بثبات بالفوز على مصفوت 3-2 والانفراد بمقعد الوصافة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر، أما بقية نتائج الجولة فأسفرت عن فوز دبا الحصن على الحمرية 1- صفر، ويونايتد على سيتي 6-2، والجزيرة الحمراء على مسافي 2- صفر، وجلف يونايتد على الرمس 2-1، فيما ألحق الذيد الخسارة الأولى...

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