«يورو وينجز» الألمانية تسيّر رحلات مباشرة إلى دبي

ينس بيشوفأعلنت شركة يورو وينجز، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كلٍ من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وتبعتها رحلة ثانية في اليوم التالي 30 أكتوبر، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا، بمسار جوي مباشر من دون توقف.
ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة «ليورو وينجز» ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي، خاصة أن الإمارات تعرف بإمكاناتها السياحية المتنامية التي تجعلها وجهة رئيسة للترفيه، أو العمل للمسافرين من أوروبا.
ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عدد من الأحداث الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ومعرض دبي للطيران، إضافة إلى حلول فصل الشتاء الذي تشهد فيه دبي ومطارها الأكثر ازدحاماً في العالم تدفق المسافرين من مختلف أنحاء أوروبا. headtopics.com
يذكر أن «يورو وينجز» تسيّر مجموعة متنوعة من الرحلات إلى الإمارات، منها أربع رحلات أسبوعية إلى برلين، ورحلتان أسبوعيتان إلى شتوتغارت، وتتميز هذه الرحلات بمواعيدها المناسبة لأغلب المسافرين، في حين يعد مسار دبي-برلين أول مسارٍ جوي مباشر في هذا القطاع.
وستسير الرحلات الجديدة على متن طائرة إيرباص A320 نيو، والتي تعد من أكثر الطائرات كفاءة على مستوى العالم في فئتها. وتعتبر المسارات الجوية الجديدة جزءاً من جدول الرحلات الشتوية الموسع لشركة يورو وينجز، والتي تركز فيها على الوجهات السياحية المشمسة والجذابة. headtopics.com