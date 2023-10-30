«يورو وينجز» الألمانية تسيّر رحلات مباشرة إلى دبي

ينس بيشوفأعلنت شركة يورو وينجز، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كلٍ من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وتبعتها رحلة ثانية في اليوم التالي 30 أكتوبر، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا، بمسار جوي مباشر من دون توقف.

ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة «ليورو وينجز» ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي، خاصة أن الإمارات تعرف بإمكاناتها السياحية المتنامية التي تجعلها وجهة رئيسة للترفيه، أو العمل للمسافرين من أوروبا.

ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عدد من الأحداث الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ومعرض دبي للطيران، إضافة إلى حلول فصل الشتاء الذي تشهد فيه دبي ومطارها الأكثر ازدحاماً في العالم تدفق المسافرين من مختلف أنحاء أوروبا. headtopics.com

يذكر أن «يورو وينجز» تسيّر مجموعة متنوعة من الرحلات إلى الإمارات، منها أربع رحلات أسبوعية إلى برلين، ورحلتان أسبوعيتان إلى شتوتغارت، وتتميز هذه الرحلات بمواعيدها المناسبة لأغلب المسافرين، في حين يعد مسار دبي-برلين أول مسارٍ جوي مباشر في هذا القطاع.

وستسير الرحلات الجديدة على متن طائرة إيرباص A320 نيو، والتي تعد من أكثر الطائرات كفاءة على مستوى العالم في فئتها. وتعتبر المسارات الجوية الجديدة جزءاً من جدول الرحلات الشتوية الموسع لشركة يورو وينجز، والتي تركز فيها على الوجهات السياحية المشمسة والجذابة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

رحلات بإطلالات خلابة في دبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«مطار الشارقة» يستقبل الرحلة الأولى لـ«إير كايرو»استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة «إير كايرو» بإجمالي 6 رحلات أسبوعياً و 4 رحلات كل أسبوع... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع سكان منطقة الرفاعةأشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، في بسط الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور. اقرأ أكثر ⮕

ابن نسيم حميد يعلن علاقته رسمياً بابنة مايكل أوينأعلن آدم (23 عاماً) ابن الملاكم الأسطورة نسيم حميد علاقته رسمياً بجيما أوين (20 عاماً) ابنة نجم الكرة السابق مايكل أوين؛ وذلك على هامش رحلة إلى دبي اقرأ أكثر ⮕

«الاستدامة» على طاولة معرض عالم القهوة 2024يُركّز معرض عالم القهوة - دبي 2024، على حركة القهوة المستدامة، وهي توجّه عالمي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع القهوة... اقرأ أكثر ⮕