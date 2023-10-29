سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»

شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، صباح الأحد، في الحملة الإماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة «تراحم من أجل غزة» التي أقيمت في قاعة البيت متوحد بالشارقة، بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وإشراف من وزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتستهدف الحملة دعم المتأثرين من الحرب في قطاع غزة من خلال استقبال التبرعات العينية وتجهيز 5 آلاف طرد إغاثي متنوع، الأمر الذي يعكس أواصر الأخوة والتراحم لمساعدة المحتاجين وتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب.

واطلع سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمين على الحملة والمتطوعين للمساهمة في توفير حزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من أطفال وأسرٍ فلسطينية، تجسيداً لروح وقيم الخير ومشاعر الأخوة تجاه الأشقاء العرب، والتضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني الشقيق. headtopics.com

كما تعرف سمو نائب حاكم الشارقة على الأليات والإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية وطرود خاصة للنساء والأطفال، مطلعاً على طرق حفظها وتغليفها وتخزينها لضمان وصول الشحنات للمتضررين من الحرب على غزة بأفضل الحالات، ومشاركاً المتطوعين في القاعة بتعبئة السلة الغذائية وتغليفها، وموجهاً شكره الجزيل لكل من تواجد لمد يد العون للأخوة في قطاع غزة.

وكانت انطلقت حملة «تراحم من أجل غزة» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة في تقديم الإغاثات العاجلة للمتضررين، وذلك من منطلق إنساني ودافع أخوي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، لتقديم العون والغوث للمتضررين من الحرب في دولة فلسطين الشقيقة. headtopics.com

رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحملة كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وريم عبدالرحيم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وعدداً من المسؤولين في الجهات الخيرية والمتطوعين.

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