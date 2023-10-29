«السبع» قلقة بشأن قيود تجارية تفرضها روسيا والصين

وشدد وزراء التجارة في المجموعة المجتمعون في نهاية الأسبوع الجاري في أوساكا بغرب اليابان، على «الحاجة الأساسية لمنافسة عادلة في العلاقات التجارية الدولية»، وعلى أهمية «نظام تجاري حر وعادل مبني على سيادة القانون». وأعربوا بشكل خاص عن «أسفهم وإدانتهم لتدمير روسيا البنى التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية».

وكانت الصين وروسيا علّقتا مؤخراً، وارداتهما من منتجات المأكولات البحرية اليابانية، بسبب تصريف طوكيو في البحر مياه محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء التي دمّرها إعصار وتسونامي في عام 2011. وأكدت دول مجموعة السبع أنّه «من المهم أن تستند القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية إلى بيانات علمية»، وأن تكون مطابقة للقواعد الدولية.

وركّزت المحادثات خلال القمة التي استمرّت يومين، على «الإكراه الاقتصادي» والممارسات المناهضة للمنافسة التي تستخدم من خلالها بعض الدول عقوبات اقتصادية للضغط على دول أخرى، في إشارة مبطنة جديدة إلى الصين. وشددت مجموعة السبع، التي تأمل في خفض اعتمادها على الواردات خصوصاً من الصين وروسيا، على «ضرورة مواصلة الجهود لإنشاء سلاسل توريد مرنة وموثوقة للسلع الأساسية مثل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والبطاريات». وركّزت المناقشات خلال نهاية الأسبوع على الأمن الغذائي، والتغيّر المناخي، وإصلاح منظمة التجارة العالمية. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

عائلات الرهائن 'قلقة' وتطالب بتفسيرات للقصف غير المسبوق في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

روسيا تستخدم «صيد الوحوش» لتطويق قوات كييفاتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيَّرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، وقالت إنها صدت اقرأ أكثر ⮕

أوكرانيا تنظم اجتماعاً بمالطا لمناقشة خطتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيااجتمع مستشارون للأمن القومي من نحو 65 دولة في مالطا لحضور اجتماع نظمته أوكرانيا، السبت، لبحث صيغة السلام الخاصة بها لإنهاء الحرب مع روسيا. اقرأ أكثر ⮕

موسكو: مسيّرة أوكرانية اصطدمت بأحد منشآتنا للنفايات النوويةقالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن طائرة أوكرانية مسيّرة اصطدمت بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، الخميس، ما أدى إلى تضرر جدرانها اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحضّ روسيا على حماية رعاياها بعد اقتحام محتجين مطاراً في داغستانحضّت إسرائيل روسيا، الأحد، على حماية رعاياها، بعد اقتحام محتجين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية اقرأ أكثر ⮕

موسكو تحذر بشأن أصولها المجمدة في أوروبا: «سنصادر أموالكم»قال حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعدها غير صديقة إذا «سرق» التكتل أموالاً روسية مجمدة في مسعى لتمويل أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕