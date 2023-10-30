«الواحة كابيتال» تعيّـن «بي إتش إم» مزوداً للسيولة

أعلنت شركة الواحة كابيتال، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين «بي إتش إم كابيتال» كمزود سيولة لأسهمها، وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لشركة «الواحة كابيتال»: «سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي استقرار حركة أسهم الشركة، ويوفر نقاطاً سعرية موثوقة لمستثمرينا. كما أن هذه الخطوة ستعزز مستوى الثقة في السوق، مما يتيح فرص نمو أفضل على المدى الطويل. وستسهل هذه الشراكة أيضاً وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى أسهمنا وتداولها بسلاسة، بجانب دورها في تنويع قاعدة مستثمرينا وترسيخ حضورنا في سوق الأسهم».

وبصفتها مزودَ سيولةٍ معتمداً، ستوفر «بي إتش إم كابيتال» خدمات السيولة لأسهم الواحة كابيتال، اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن شأن ذلك أن يشجع على تداول أسهم «الواحة كابيتال» مع التخفيف من حركتها العشوائية نتيجة اختلال التوازن في تداولات السهم بيعاً وشراءً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات السيولة سيعزز ثقة المساهمين في أسهم «الواحة كابيتال»، من خلال تخفيف التأثير المحتمل لتقلبات السوق، وبالتالي الحفاظ على مستويات سعرية منطقية. headtopics.com

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