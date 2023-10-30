نزالات غريبة لتصفية حسابات عائلية | صحيفة الخليج

تعرف بولندا بإقامة نزالات مصارعة غريبة، ففي عام 2021 انتقد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة إقامة نزال هواة بين مصارع ومصارعة، ووصف بعض المنتقدين النزال بأنه «عنف منزلي» بعد فوز الرجل، كما اضطر الحكم لإيقاف النزال؛ بسبب الإصابات الخطِرة التي تعرضت لها السيدة وسط هتاف المتفرجين.

عادت حلبة بولندا مجدداً لساحة الجدل، بعد نزال بين كوزيا ماجيكال والصديقة السابقة لابنها نيكيتا، وبدا النزال تصفية حسابات عائلية؛ إذ انهالت كوزيا على الفتاة التي فطرت قلب ابنها وتمكنت من طرحها أرضاً.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الحصن يعتلي وصافة دوري الأولى | صحيفة الخليجاعتلى دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه العربي 3-صقر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اقرأ أكثر ⮕

«عياش» بطل «الجاهلي» في مضمار العين | صحيفة الخليجانطلق موسم سباقات الإمارات 2023-2024، من مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتضمنت الأمسية الأولى 7 أشواط قوية للخيول العربية الأصيلة. اقرأ أكثر ⮕

تلوث الهواء يسبب سرطان الثدي | صحيفة الخليجأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون في معهد فرانسيس كريك للطب السريري في لندن اقرأ أكثر ⮕

وفاء العميمي.. السرد عندما يهمس | صحيفة الخليجتترجم القاصة والروائية وفاء العميمي بدقة متناهية في أعمالها مقتطفات من الحياة الاجتماعية بحساسية جمالية؛ إذ تسرد اقرأ أكثر ⮕

الشارقة يتصدر قمة دوري الشطرنج | صحيفة الخليجشهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الأندية، تفوق نادي الشارقة للشطرنج على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5. اقرأ أكثر ⮕

3200 مشاركة في طواف دبي الوردي | صحيفة الخليجنظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، يوماً رياضياً مجتمعياً حافلاً جمع أكثر من 3200 مشاركة، تقدمهم قناصل اقرأ أكثر ⮕