مجلس «شعاع» يعتمد تعيين مستشارين لتنفيذ خطة الهيكلة

أعلنت «شعاع كابيتال» أن مجلس إدارتها اعتمد تعيين مستشارين قانونيين وماليين لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة اطلع خلال الاجتماع على المستجدات في عملية تحسين هيكل رأسمال الشركة، وأمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة. وأضافت أنها ستبقي جميع الأطراف على علم بكافة التطورات الجوهرية بشأن إعادة هيكلة رأس المال، وخاصة فيما يتعلق بنتائج اجتماع حملة السندات المزمع انعقاده الاثنين، بعد انتهاء ساعات التداول، وذلك للتصويت على تمديد تاريخ استحقاق السندات القائمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 تماشياً مع خطة الشركة الموضوعة في هذا الصدد.

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