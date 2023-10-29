«دي بي ورلد كايت بيتش» تلهب حماس المشاركين في «تحدي دبي للياقة»

شهد اليوم الثاني من الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، أمس، إقامة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية، والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والأنشطة المتنوّعة، التي استهدفت مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزّز مكانة دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوّعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بينما يترقب المشاركون في «التحدي» افتتاح فعاليات «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة»، غداً، التي تضم 24 منطقة...

وتقدم القرية جدولاً كاملاً من الحصص وتمارين اللياقة البدنية التي ستبدأ غداً بإقامة العديد من الفعاليات، أبرزها يوغا هادئة، ودروس مفعمة بالحيوية، إلى جانب ممارسة نشاط مختلف مع الأطفال، والعديد من الأنشطة في قرية اللياقة البدنية.

في المقابل، تواصل في اليوم الثاني إقبال المشاركين على ممارسة العديد من الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة، مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله. headtopics.com

ويشكل «التحدي» احتفالية فريدة باللياقة البدنية على مستوى المدينة تستمر لمدة شهر كامل، وتدعو السكان والزوّار من جميع الأعمار والقدرات إلى المشاركة في «التحدي»، وتجربة رياضات جديدة، واغتنام فوائد نمط الحياة النشط، سواء للرياضيين المتمرسين، أو المبتدئين بهدف بناء مستقبل أكثر صحة ولياقة، ويمكن خوض «التحدي» بالتسجيل على www.dubaifitnesschallenge.com للمشاركة في واحد من أكبر تحديات اللياقة على مستوى العالم.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الأول الذي سيكون حافلاً بالفعاليات الرياضية التي سيستمتع بها سكان وزوّار «دانة الدنيا»، وتمهد لأنشطة استثنائية لمدة شهر تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية. headtopics.com

في المقابل، ستفتح «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» أبوابها رسمياً للزوّار غداً، وستكون المواقع مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً للمدارس، ثم من الساعة الثالثة عصراً إلى 10 مساءً للجمهور، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً إلى 10 مساءً.

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