«المواي تاي» يحصد 3 ميداليات فـي «الألعاب العالمية»

ونجح منتخب الإمارات عن طريق محمد تويزي في الفوز بذهبية وزن 57 كجم، فيما حقق إلياس حبيب علي برونزية وزن 81 كجم، ومحمد مرضي برونزية وزن 67 كجم. وشارك في تتويج محمد تويزي، وتقديم الميدالية الذهبية له، بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وقال عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب الوطني، في دورة الألعاب العالمية القتالية التي أقيمت في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات «مواي تاي الإمارات»، في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المتميزة التي قطعتها قاعدة اللعبة، ودور البرامج والخطط الداعمة، لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في...

وأضاف: «نهنئ أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري، بمناسبة نجاحات المشاركة في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، كما نؤكد أن الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي أسهم في قيادة اللعبة إلى المصاف العالمية، وأعلى المراتب في كبرى البطولات الدولية».

وقال: «هدفنا في الاتحاد مواصلة المستويات القوية، وتحقيق إنجازات مهمة لرياضة مواي تاي الإمارات، في الاستحقاقات القارية والعالمية، وتعزيز حضور رياضيينا في جميع البطولات». وأعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن فخره واعتزازه بما حققه منتخبنا الوطني، في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب العالمية القتالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات كبيرة واستطاع لاعبو المنتخب تقديم أداء فني رائع.

