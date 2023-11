'المواي تاي' يحرز 3 ميداليات في 'الألعاب العالمية القتالية' بالسعودية

وهنأ سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري على التميز الكبير في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، موضحا أن هذه الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بقيادة اللعبة للمصاف العالمي.

