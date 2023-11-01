محطة العقبة للسفن .. نموذج رائد للشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن

وبالإضافة إلى محطة العقبة للسفن السياحية، هناك اتفاقيات إستراتيجية ومذكرة تفاهم وقعتها "موانئ أبوظبي" مع شركة تطوير العقبة في ديسمبر 2021، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، حيث تشمل منطقة مرسى زايد، واتفاقية مقطع آيلة الرامية لتطوير وتشغيل نظام متطوّر لمنظومة الموانئ، وميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي. وتهدف الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى قيام "موانئ أبوظبي" بتطوير مساحة 1.

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