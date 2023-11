وتمكنت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ في دعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ التي كانت تواجه تحديات في ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة مقدرتها على تحمل تكاليف استيرادها، ما أوجد تحديات كبيرة في المضي قدماً على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين الاحتياجات اليومية لسكان تلك الجزر من الطاقة الكهربائية والتي تمثل ركائز أساسية لتطور المجتمع وتنميته.

وحققت المشاريع في جزر المحيط الهادئ الأهداف الاستراتيجية المنعكسة على الميزانيات الوطنية لتلك الدول والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث أسهمت جميع المشاريع في تحقيق 3.7 مليون دولار ناتجة عن وفورات وقود الديزل، كما عملت على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8447 طناً سنوياً.ومول صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تونغا، بقيمة 5 ملايين دولار وتعمل المحطة التي تعد أول مشروع موسع للطاقة المتجددة على إنتاج 512 كيلوواط.

ويمكن لمصنع الطاقة الكهروضوئية توليد 350 كيلوواط من الكهرباء سنوياً، ما يكفي لتزويد أكثر من 800 منزل بالطاقة، ويساهم في الحد من حرق 249 ألف لتر من وقود الديزل بقيمة 298 ألف دولار سنوياً، وتفادي إطلاق حوالي 631 طناً سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة.ويشمل المشروع الممول من الصندوق بقيمة 4.

ويعمل المشروع على تسخير الظروف المناخية المواتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في ساموا. وتلبي محطة الرياح احتياجات الطاقة في أوبولو، عاصمة ساموا، التي يقطنها حوالي 75% من السكان.

- 'أبوظبي للتنمية' مول 11 مشروعاً للطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ بقيمة 50 مليون دولار.- إنتاج 6.4 ميغاواط من الطاقة النظيفة تغطي احتياجات سكان تلك الجزر.- 3.7 مليون دولار وفورات ناتجة عن وقود الديزل.- 8447 طناً سنوياً انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .- تحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئ

