مريم الزيودي: طموحي تحقيق إنجاز جديد في «باريس 2024»

وأشارت إلى أن المنافسة كانت في غاية القوة والصعوبة، لكن العمل والتخطيط الجيد أسهما في خوض غمار المنافسة بأفضل صورة ممكنة، معربة عن طموحاتها بتحقيق المزيد خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة ثقتها في تحقيق إنجاز جديد في باريس 2024.

وقدم الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة خورفكان للمعاقين، التهنئة لصاحب السموّ حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجاز تم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، كما أثنى على اللاعبة مريم الزيودي التي أوفت بوعدها في تحقيق الميدالية الذهبية، وأضاف: «الإنجاز جاء نتاج جهد وتعب ومثابرة على مدار سنوات طويلة مضت وتكللت بالنجاح المشرف».

وأشاد بالجهد الذي بذلته مريم الزيودي والمدرب أيمن محمد علي وكل من أسهم في رفع العلم الإماراتي خفاقاً في سماء الصين خلال دورة الألعاب البارالمبية، وأشار أن هذا الإنجاز، يؤكد أن أبناء الإمارات يمتلكون موهبة وقدرات إبداعية تضعهم دائماً في الصدارة وهم يحملون الرقم واحد على صدورهم.

