غدا.. 'القوس والسهم' يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في الدوري المؤهل للأولمبياد

ويترأس البعثة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتضم حميد المشرخ، الأمين العام، والمدرب مايكل بيرت، والإداري مطر الراشدي، والإدارية علياء الهرموزي، ويشارك الكعبي والمشرخ في اجتماعات الجمعية العمومية "الكونجرس" للاتحاد الآسيوي في بانكوك بعد غدٍ الجمعة على هامش المنافسات المقررة.وتقام فعاليات البطولة الآسيوية من 3 إلى 10 نوفمبر، والدوري المؤهل للأولمبياد من 9 إلى 12 نوفمبر.

