وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن تعد نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليار دولار في عام 2022 بنمو 47.4% مقارنة بعام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.

وأضاف أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن دولة الإمارات تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ثاني الزيودي لـ'وام' : الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%- ثاني الزيودي لـ'وام' : - الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية التي بلغت 4 مليارات دولار. - الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل والاستثمار في الاقتصاد الجديد. - 4.5 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2022 بنمو 47.4 %. من / أحمد النعيمي .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'سولار سبيس' الأمريكية تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي• ثاني الزيودي: الحلول المبتكرة التي توفرها 'سولار سبيس' تتوافق مع التزام الإمارات بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواءاعتمدت حكومة الإمارات، في اجتماع مجلس الوزراء بأبوظبي اليوم الاثنين، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سفير الأردن لـ'وام' : العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذىسفير الأردن لـ'وام' : - العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام.- الإمارات شريك في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأردن.- كلنا ثقة في قدرة الإمارات على إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.- الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف COP28 . من / منصور عامر .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات وتركيا تواصلان الارتقاء بعلاقات التعاون عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة- ثاني الزيودي ووزير التجارة التركي يترأسان الاجتماع الأول للجنة في إسطنبول.- ثاني الزيودي: اللجنة تعد منصة رئيسية لتحقيق الأهداف المشتركة للإمارات وتركيا تجارياً واستثمارياً عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕