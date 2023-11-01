بعد تطبيقه بالإمارات...كيف تشترك في الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة ؟

كما يحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها، بحسب شروط وضوابط النظام.

ويتيح النظام للعامل الماهر، حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام، بحسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يدرج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الإمارات تطلق نظام الادخار الاختياري بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للمقيمينأعلن وزير الموارد البشرية والتوطين عبدالرحمن العور، خلال إحاطة إعلامية في دبي، عن إطلاق نظام الادخار (النظام الاختياري) البديل لمكافأة نهاية الخدمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات.. بدء تطبيق نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمةأعلن وزير الموارد البشرية والتوطين عبدالرحمن العور، خلال إحاطة إعلامية في دبي، عن إطلاق نظام الادخار (النظام الاختياري) البديل لمكافأة نهاية الخدمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمةتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، أعلنت

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمةتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة- النظام يدعم المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات ويحقق الحماية والرفاه للقوى العاملة بالدولة.- 'نظام الادخار' يعزز سهولة ممارسة الأعمال واستدامتها من خلال توفير تكلفة اشتراك منخفضة بالمقارنة مع تكلفة مكافأة نهاية الخدمة الحالية وذلك على المدى المتوسط.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕