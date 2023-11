القمة الشرطية العالمية تعرض أجندة أعمالها في معارض دولية

وقال ملازم خليفة الفقاعي، رئيس قسم القمة الشرطية العالمية، إن المكتب التنفيذي للقمة يسعى إلى ضمان استدامة تعزيز الجهود الدولية بين الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون على أعلى مستوى، وتأكيد ضرورة توسيع أفق التعاون على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الملازم الفقاعي «نسعى من خلال الحضور الدولي في المعارض والمؤتمرات التخصصية العالمية إلى دعم جهود القمة، والدعوة إلى تبني منهجيات عمل متعددة حديثة، تتسم بالمرونة وتواكب المتغيرات العالمية في اتجاهات الجريمة بالاستعانة بالأدوات الرقمية».

