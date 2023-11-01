القمة الشرطية العالمية تعرض أجندة أعمالها في معارض دولية

وقال ملازم خليفة الفقاعي، رئيس قسم القمة الشرطية العالمية، إن المكتب التنفيذي للقمة يسعى إلى ضمان استدامة تعزيز الجهود الدولية بين الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون على أعلى مستوى، وتأكيد ضرورة توسيع أفق التعاون على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف الملازم الفقاعي «نسعى من خلال الحضور الدولي في المعارض والمؤتمرات التخصصية العالمية إلى دعم جهود القمة، والدعوة إلى تبني منهجيات عمل متعددة حديثة، تتسم بالمرونة وتواكب المتغيرات العالمية في اتجاهات الجريمة بالاستعانة بالأدوات الرقمية».
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
WAMNEWS: الملك تشارلز الثالث يشارك في القمة العالمية للعمل المناخي خلال COP28لندن في الأول من نوفمبر / وام / يشارك جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023 في حفل افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي، والتي تعقد ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة من صاحب...
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕