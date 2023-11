واشنطن: عنف المستوطنين في الضفة غير مقبول ويزعزع الاستقرار

وتابع: «بعثنا برسالة واضحة للغاية لهم مفادها أن ذلك غير مقبول، يجب أن يتوقف، وينبغي محاسبة المسؤولين عنه»، في إشارة إلى اتصالات الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي. ويرتفع منسوب العنف في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي، في ظل عمليات متكررة للجيش، وهجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون، فضلاً عن هجمات فلسطينية ضد قوات إسرائيلية ومستوطنين.

وقتل أكثر من 120 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

