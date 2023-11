«الصحة العالمية»: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى علاج

وقامت سيارات إسعاف بإخراج جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر. القصف الإسرائيلي المكثف على غزة أوقع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن 8796 قتيلاً وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان: «بقبول 81 مصاباً ومريضاً من قطاع غزة لتلقي العلاج».

وذكرت مصادر فلسطينية على الأرض أنها تتوقع نقل 88 مريضاً. وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود «مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة».

وأكدت المنظمة وجود ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات مصرية أخرى. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه داخل قطاع غزة «لا يزال آلاف آخرين بحاجة إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء».

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و 45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان نحو 100 مريض يومياً بحاجة إلى الخروج من القطاع للحصول على خدمات صحية متخصصة، بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة. ودعت المنظمة أيضاً إلى «التعجيل» بوصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توفر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة. ودعت أيضاً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 8525 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفحبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو.. مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفحبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الإسعاف المصري يعبر لغزة.. وحملة الجوازات الأجنبية يخرجونبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الإسعاف المصري يعبر لغزة.. وحملة الجوازات الأجنبية يخرجونبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباًارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕