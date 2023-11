فيديو| الإسعاف المصري يعبر لغزة.. وحملة الجوازات الأجنبية يخرجون

وأوضح أن الاتفاق ليس مرتبطاً بأمور أخرى قيد التفاوض مثل المحتجزين لدى حركة حماس التي تدير قطاع غزة أو فترات توقف مؤقتة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني من نقص في الأغذية والمياه والوقود والأدوية.وبدأت إسرائيل في تنفيذ عمليات توغل ومناورة برية بعد أن دكت القطاع بضربات جوية وقصف مكثف على مدى أسابيع.

وانقطعت الاتصالات وخدمات الإنترنت بالكامل في قطاع غزة مرة أخرى اليوم الأربعاء بحسب ما قالت بالتل أكبر مزود للاتصالات في غزة. وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال هجوم نفذه الثلاثاء على قطاع غزة إلى 12 جندياً، كأكبر خسارة في يوم واحد ليصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 327 قتيلاً منذ الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر، فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «نخوض حرباً صعبة، وستكون طويلة».من الجانب الفلسطيني، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن مصر ستستقبل 81 مصاباً، من الحالات الحرجة لاستكمال العلاج، بعد تعرضهم لإصابات بالغة جراء التصعيد العسكري في غزة.

وذكرت في منشور على منصة إكس «ما علمناه أن معبر (رفح) سيفتح لفترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة».تجهيز المنشآت الصحية وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري اجتماعاً صباح الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء.

