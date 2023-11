منظمة الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج فوراً

وقامت سيارات إسعاف بإخراج جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر. وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين أوقع حتى الآن 8796 قتيلا وفق ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان، "بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج".وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود "مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة".

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وقبل السابع من اكتوبر، كان نحو 100 مريض يوميا بحاجة إلى الخروج من القطاع للحصول على خدمات صحية متخصصة بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة. دعت المنظمة أيضا إلى "التعجيل" بوصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

