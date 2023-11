فيديو.. مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح

ودفعت وزارة الصحة المصرية بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 من الجرحى الذين ساءت حالاتهم عقب التصعيد العسكري، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية. كما بدأ تحرك الشاحنات باتجاه غزة عبر معبر رفح، لنقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، معبر رفح، إذ اهتم بمتابعة عمليات تنظيم شاحنات المساعدات الإنسانية، المتجهة إلى غزة.

