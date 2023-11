منصور بن محمد يشهد تخريج طلبة ماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

وقال سموّه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «شهدت اليوم حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي شملت 79 طالباً وطالبةً من عدد من الجهات الحكومية إلى جانب منتسبين من عدة دول... نبارك لجميع الخريجين، ونتمنى لهم التوفيق في خطواتهم المستقبلية، ونشكر فريق الكلية على ما يقدمونه من دعم للطلاب في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

