ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباً

وقال بيان لحماس إن هناك 400 قتيل وجريح في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء، لافتة إلى أن المخيم يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.وخلف الهجوم الإسرائيلي حفراً كبيرة تحيط بها المباني الخرسانية المدمرة.
وذكر مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، أن المدنيين في غزة يواجهون كارثة صحية عامة، فيما تواجه المستشفيات صعوبة في علاج المصابين الذين يزدادون عدداً مع تضاؤل إمدادات الكهرباء. وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الأربعاء، في منشور على منصة إكس، إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في قطاع غزة «بسبب تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرة أخرى».
وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الغارة التي شنتها الطائرات المقاتلة على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «كان مهماً جداً، ويمكنني القول إنه كان صاحب دور محوري في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل».
وأضاف كونريكوس أن العشرات من مقاتلي حماس كانوا في نفس الأنفاق مع البياري وقُتلوا أيضاً عندما انهارت في الهجوم.
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