من سيكون بطل «أصحاب الهمم» في تحدي القراءة العربي؟

، ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات من الدول. واشترطت لجنة التحكيم لأصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويأتي التتويج المرتقب الذي يستضيفه مسرح «أوبرا دبي»، بعد إعلان أسماء أصحاب المراكز الأولى من أصحاب الهمم بالدول المشاركة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية في العالم، التي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة يمثلون نحو 188 ألف مدرسة في 46 دولة. وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

وتشتدّ المنافسة بين المتأهلين إلى التصفيات النهائية، بين أبطال الدول المشاركة، وكل منهم يطمح إلى حمل اللقب، ونيل جائزة قدرها 200 ألف درهم، فلمن يا ترى سيكون اللقب، وهو الأول خلال سبع دورات من التحدي؟توج غريب محمد اليماحي، من بين 190 طالباً وطالبة شاركوا فيه. headtopics.com

تقول مريم: «أحمد الله عز وجل على ما أنا فيه، أخذ مني نعمة البصر وعوضني خيراً منها، وهي نعمة البصيرة. واجهت حالتي الخاصة، وقررت أن أكون بطلة حياتي وبطلة أسرتي وبطلة الأزهر الشريف. بدأت تجربة التحدي من مكتبة المدرسة، وواجهت صعوبات كثيرة أثناء القراءة والكتابة والتلخيص، لكن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أسرتي التي وقفت بجانبي، استطعت التغلب على التحديات».تطمح مريم قوادرية، إلى إعادة لقب تحدي القراءة العربي إلى الجزائر، كونها أول دولة تحصد اللقب، من بوابة أصحاب الهمم.

تقول مريم: «عشت تجربة قاسية عندما كنت في الخامسة من عمري، أجريت عملية جراحية في عيني اليسرى، وطمأن الأطباء أسرتي بأن العملية ناجحة وسأرى وأعيش كبقية الأطفال، ولكن تدهورت الأمور ولم أرَ، وبعد ذلك قضيت وقتاً طويلاً في العزلة بعيدة حتى عن أسرتي، ولكن بفضل دعم الأسرة، استطعت بصعوبة أن أخرج من تلك المحنة».أحرزت زينب إبراهيم المؤمن المركز الأول، من بين 63 طالباً وطالبة. headtopics.com

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من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟- 22506 طلاب وطالبات شاركوا في التصفيات على مستوى الدول. - من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟• المشاركون في التصفيات النهائية أحرزوا المراكز الأولى من بين 22506 طلاب وطالبات.• الإعلان عن اسم البطل في 31 أكتوبر خلال الحفل الختامي في أوبرا دبي. • 200 ألف درهم جائزة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم. اقرأ أكثر ⮕

من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب 'بطل تحدي القراءة العربي' في دورته السابعة؟دبي في 28 أكتوبر / وام / تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24. اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالمrn اقرأ أكثر ⮕