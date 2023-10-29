الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل كثير من القطاعات الحيوية في المنطقة والعالم.

وتتطلع الإمارات إلى استقبال العالم في المؤتمر والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي عبر الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.

ويمثل الملتقى فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات متعددة الجنسيات وصُنّاع القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.تنطلق أعمال الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل. headtopics.com

وتُنظم هذه الدورة مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من روّاد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، والأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات. ويعدّ المعرض منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم. ويوفر فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية.

وستركز هذه الدورة على التقدم المحرز في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر «COP28»، وستضيء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل. headtopics.com

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الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبر- من قسم التقارير.أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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