الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبر

وتشهد الإمارات اعتبارا من الأول من نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.- “COP28 ” .تستضيف الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 "التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ويناقش "الكونغرس العالمي للإعلام 2023" على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. - “ويتيكس ” .تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

«الفجيرة للفنون القتالية» يهدي الإمارات 4 ميداليات في الألعاب العالميةحقق لاعبو منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية القتالية المقامة في السعوديةrn اقرأ أكثر ⮕

62.4 مليار دولار إيرادات «هواوي» في 9 أشهرسجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترسّخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕