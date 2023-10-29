تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتشهد الإمارات اعتباراً من الأول من نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة. وتستضيف الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتتطلع الإمارات إلى استقبال العالم في المؤتمر والعمل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها. headtopics.com

وتستعد «فوربس الشرق الأوسط» لإطلاق «قمة قادة الاستدامة 2023»، التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة في الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر المقبل في أبوظبي تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة». وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما تستضيف أبوظبي ملتقى «فورتشن» العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة. headtopics.com

وتنطلق أعمال الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل. وسيركز أسبوع أبوظبي المالي في هذه الدورة على مناقشة العوامل المؤثرة في تدفقات رؤوس الأموال والأنظمة النقدية والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر في النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

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الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبر- من قسم التقارير.أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. اقرأ أكثر ⮕

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