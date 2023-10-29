1000 خبير بمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام

تستضيف العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية، ويقام المؤتمر بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة السياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي.

وسيتطرق المؤتمر إلى مجموعة واسعة من المواضيع في جراحة العظام والمجالات الحديثة ذات الصلة، حيث سيستفيد المشاركون من أحدث الأبحاث والمعلومات الحديثة. وقال الدكتور علي السويدي، رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، رئيس المؤتمر، إن الدورة الحادية عشرة للمؤتمر تكتسب أهمية خاصة لدى الأطباء والمختصين والمهنيين في طب العظام ليس فقط باعتباره أحد أهم وأكبر تجمعات العظام بالدولة، ولكن أيضاً لأن اللجنة المنظمة اختارت موضوعات جديدة لمناقشتها وبحثها باستفاضة، خاصة المتعلقة بعمليات استبدال المفاصل باستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وأحدث التوجهات العالمية في زراعة الغضاريف باستخدام تقنية الخلايا الجذعية.

كما يتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية، وأكثر من 50 ورقة علمية و5 ورش عمل إلى جانب الدورات التدريبية والمحاضرات التعليمية للطلاب والباحثين، وتوفير منصة علمية تسمح بمواكبة أحدث الأبحاث والتطورات السريعة، ومناقشة أحدث علاجات أمراض العظام، ومراجعة أحدث الابتكارات والأبحاث العلمية. headtopics.com

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