من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟

- 22506 طلاب وطالبات شاركوا في التصفيات على مستوى الدول. - • المشاركون في التصفيات النهائية أحرزوا المراكز الأولى من بين 22506 طلاب وطالبات.• الإعلان عن اسم البطل في 31 أكتوبر خلال الحفل الختامي في أوبرا دبي. • 200 ألف درهم جائزة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم.

وتضيف: "أنا بطلة السعودية، فتاة كانت شغوفة بالقراءة من ربيعها الخامس إلى ربيعها الثامن، وحينما وصلت إلى ربيعها الثامن شاء الله أن تفقد بصرها، فظنت أن رحلتها مع القراءة قد انتهت، ولكن لم تعلم مع تطور التكنولوجيا بأنها ستجد في القراءة عيناً أخرى لها ستبصر بها العالم..

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الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

برعاية وحضور محمد بن راشد.. تحدي القراءة العربي يعلن أبطال دورته السابعة في 31 أكتوبروصول الوفود المشاركة في التصفيات النهائية إلى دبي .• 24.8 مليون طالبة وطالبة من 46 دولة شاركوا في تصفيات الدورة السابعة • 22506 طلاب وطالبات من فئة أصحاب الهمم شاركوا في الدورة السابعة.• 188338 مدرسة شاركت في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي. • 149826 مشرف ومشرفة قراءة في الدورة السابعة. اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب 'بطل تحدي القراءة العربي' في دورته السابعة؟دبي في 28 أكتوبر / وام / تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24. اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالمrn اقرأ أكثر ⮕

برعاية وحضور محمد بن راشد.. تحدي القراءة العربي يعلن أبطال دورته السابعة 31 أكتوبرأعلن تحدي القراءة العربي أن موعد الإعلان عن أبطال دورته السابعة سيكون في 31 أكتوبر الجاري في أوبرا دبي... اقرأ أكثر ⮕