مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة التشغيل في أجهزة أبل، مؤكداً أنها تحمل ثغرات تسمح للمهاجم بالتحكم في الأجهزة.

ودون المجلس في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلاً: «نحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم. نوصي جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة».

وطالب مجلس الأمن السيبراني مشاركة التحذير للجميع للتوعية من الثغرة، قائلاً: «شاركوا هذا التحذير مع أصدقائكم وعائلتكم لحماية أنفسكم ومجتمعكم الرقمي».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيليطلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير العدل: الشباب ثروة وطنية ومستقبل واعد للدولةنظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان «القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي»... اقرأ أكثر ⮕

'الشعبة البرلمانية الإماراتية 'تشارك في اجتماع دولي حول 'دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن'لواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد الذي ناقش موضوع 'دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن'، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم في جمهورية أنغولا. اقرأ أكثر ⮕