غرفة الشارقة تؤكد الحرص على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة من خلال العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتوفير منصات تسويقية لتشجيع الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته.

وأكد عبدالله العويس، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، مشيرا إلى أن تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الوطنية يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة الشارقة؛ وقال إن إطلاق منصتي "صاغة الإمارات" و"الإماراتيين للعود والعطور" تأتي في إطار جهود الغرفة ومبادراتها نحو تبني مشاريع الشباب المبتكرة ورعايتها وتعزيز دور رواد...

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