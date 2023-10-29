يترقب العالم العربي يوم 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للمرة الأولى ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات على مستوى الدول، واشترطت لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

استطاع غريب، الذي يعاني إعاقة بصرية، من خلال نظرته الإيجابية المتفائلة وتعاونه اللامحدود وحبه الخير لكل المحيطين به، أن يحقق التفوق في دراسته منذ الصغر، على نحو أذهل الجميع دون أن يلتفت إلى التحديات التي وقفت حجر عثرة في طريقة، ولعل أبرزها تعلم طريقة برايل التي تتطلب وقتاً وجهداً لإتقانها.

ويضيف: "الشعور الأجمل كان عندما توجت بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات، وهذا الإنجاز يدفعني للأمام، وسأعمل على بذل قصارى جهدي للفوز بالتحدي على مستوى العالم العربي". headtopics.com

ويتحدث غريب عن تجربته مع القراءة: "بدأت تجربتي مع القراءة منذ الصغر عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي، حيث نصحتني معلمتي بأن أجعل الكتاب صديقاً لي، وكنت أحب القراءة كثيراً لدرجة أنني قرأت ما يزيد على 130 كتاباً. أسرتي كانت تحفزني دائماً وتوفر لي الكتب المسموعة وكذلك مدرستي التي أشركتني في العديد من المسابقات خاصة تحدي القراءة العربي الذي غير الكثير في شخصيتي وزاد من ثقتي في نفسي وقدرتي على تحمل المسؤولية، فالاختلاف عن الآخرين قد يكون نعمة".

عميد الأدب العربي الأديب الراحل طه حسين مثلها الأعلى، أما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تكون مثلها فهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وتضيف: "لقد ساهم تحدي القراءة العربي في زيادة معرفتي من خلال تعرفي على كتب كثيرة ومعلومات مفيدة، ومررت بتجربة جديدة أكسبتني خبرات عديدة وكله بفضل القرآن، والنصيحة التي أتوجه بها لأصحاب الهمم هي بالإصرار والتحدي وعدم اليأس ستحققون أحلامكم فلكل مجتهد نصيب، وأن تكون مختلفاً عن الآخرين هي بالطبع نعمة وليست عقبة، وكل شيء قدر من الله عز وجل". headtopics.com

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من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟- 22506 طلاب وطالبات شاركوا في التصفيات على مستوى الدول. - من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟• المشاركون في التصفيات النهائية أحرزوا المراكز الأولى من بين 22506 طلاب وطالبات.• الإعلان عن اسم البطل في 31 أكتوبر خلال الحفل الختامي في أوبرا دبي. • 200 ألف درهم جائزة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم. اقرأ أكثر ⮕

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