مدرب لايبزج: أعتقد أن أولمو سيغيب لفترة طويلة

وقال روزه لشبكة "سكاي" عقب الفوز على كولون 6 / صفر اليوم السبت :" لا تبدو الأمور جيدة، هو حليا في طريقه إلى المستشفى. هناك خطب ما في كتفه".

وشارك أولمو في المباراة في الدقيقة 63، ولكنه اضطر لترك المباراة بعد سبع دقائق فقط، بعد كرة مشتركة مع لوكا كيليان.وكان أولمو عاد لتوه للفريق بعد أن غاب لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة. وقال روزه :" بالنسبة لي فإن التعامل مع هذا صعب للغاية، وللاعب أيضا. كان من الرائع أن يتواجد معنا في الأسابيع القليلة المقبلة. اللاعب الذي يمكنه صنع الفارق يجب أن يبقى بصحة جيدة".

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