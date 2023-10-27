سارغوزا: أنتظر ردة فعل قوية من خورفكان

التي تجمعه مع الجزيرة السبت وتتطلب قدراً كبيراً من الجهد والتركيز والتعامل بقوة مع المنافس الذي يزاحم على المراكز الأوةلى ويعد من الأرقام الصعبة في المسابقة وأفضل الفرق في التحرك والسيطرة على المساحات في ظل لاعبين مميزين وعناصر بارزة.

وأضاف: لدينا الثقة أن فريقنا سيكون أفضل حالاً في مباراة الجزيرة بعد أن عملنا بجد واجتهاد خلال فترة التوقف من أجل تقديم صورة مغايرة عما كان عليه الفريق في المواجهات السابقة عبر إظهار الشخصية والتحلي بالقوة الهجومية اللازمة مع التركيز والأداء القتالي، وبالفعل تم مراجعة الأخطاء الفردية والجماعية وأنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين تتكلل بنتيجة إيجابية خاصة وأن الفريق يلعب على أرضه ووسط جمهوره الذي ننتظر مؤازرته القوية.

بدوره أكد اللاعب خليفة مبارك عزم خورفكان على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تكون عوضاً عن الخسارة الأخيرة مع احترامنا الكامل لفريق الجزيرة.

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