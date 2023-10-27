أول فوز بالخمسة للوصل على حتا | صحيفة الخليج

، أحرز ثلاثة منها في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد حمدان بن راشد، في الجولة السادسة من عمر دوري أدنوك للمحترفين.وافتتح فابيو ليما التسجيل بعد مرور 24 دقيقة،ثم عزز «الإمبراطور» تقدمه سريعاً بعد ثلاث دقائق، بواسطة نيكولاس خمينيز الذي عاد وسجل هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني في الدقيقة 39، وهذه هي الثنائية التهديفية الرابعة للاعب في دوري أدنوك للمحترفين، الذي سجل 25 هدفاً.

وسجل الوصل الرابع بتوقيع نجمه المالي سياكا سيديبي في الدقيقة 68، والذي أعقبه عودة ليما للتسجيل في الدقيقة 89، ليحقق«الإمبراطور» أول فوز بالخمسة على حتا في تاريخ لقاءات الفريقين.

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كامبوس يتحدث عن وديات حتا استعدادا للوصل تطرّق كايكي كامبوس، صخرة دفاع حتا (الإعصار)، باقتضابٍ إلى استعدادات الفريق من أجل سادس جولات دوري أدنوك للمحترفين. وللمرة الثالثة منذ انطلاق موسم 2022-2023 الجاري، سيجد الإعصار نفسه في مواجهة الوصل (الإمبراطور)، هذه المرة على أرضية "استاد حمدان بن راشد". اقرأ أكثر ⮕

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