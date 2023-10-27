انطلاقة قوية لمهرجان حاكم الشارقة للهجن

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة «الحقاقا» منافسات قوية على مدار 38 شوطاً منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كلم وتصدرها شوطان رئيسيان الأول «حقاقا بكار» وحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و«50 ألف درهم» وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته بندقية و«30 ألف درهم".

و فاز بالشوط السابع عشر " رهف" ل سعيد مبارك خميس العمري و الشوط الثامن عشر" خطير" ل خالد محمد حمد القنعوني و الشوط التاسع عشر " مدار" ل محمد خطيب العام و الشوط العشرين " الباز" ل محمد حمد سالم الوهيبي و الشوط الحادي والعشرين "دمعة" ل أحمد محمد سالم عبد الله الحبسي و الشوط الثاني والعشرين "مترف" ل محمد عبيد محمد مرخان الكتبي و الشوط الثالث والعشرين "السريعة" ل ناصر سالم علي المسعودي و الشوط الرابع والعشرين "وليف" ل...

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