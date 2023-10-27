موسيماني يمدح الشامسي.. وفرهاد يوصي بالحكم الصربي

وأضاف: ليس من السهل أن تعود من 3 خسارات أمام فريق صعب مثل اتحاد كلباء وأشكر الجماهير على وقفتها معنا في أصعب الظروف،كما أشكر مجلس الإدراة الجديد الذي اهتم بالجوانب المعنوية ودعم اللاعبين قبل اللقاء.

وأرجع موسيماني عدم استغلال الوحدة النقص في صفوف كلباء إلى التوتر،وأشاد بالحارس محمد الشامسي منوها الى انه منح الوحدة الانتصار.واشاد مدرب اتحاد كلباء بحكم المباراة الصربي وقال: هذه أفضل مباراة تحكيمياً وهذا الحكم أوصي به أي فريق يطلب تحكيم أجنبي.

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