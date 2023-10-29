عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا الجنوبية يبحثان هاتفياً جهود حماية المدنيين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين.

كما ناقش سموه ووزير خارجية جمهورية كوريا، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحثا سبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وضرورة السعي نحو إيجاد أفق سياسي للتهدئة والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبارك جين، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين. headtopics.com

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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفيا الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

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