محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان تعزيز التعاون وتنويع آفاقه

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان..تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار. وبحث سموه والرئيس إلهام علييف خلال الاتصال مسارات تطور التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان خاصة في المجالات الحيوية الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها والتي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس أذربيجان بالمشاريع التنموية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في بلاده، مشيراً في هذا السياق إلى محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي دشنتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط وتعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

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محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفياً مسارات التعاون بين البلدينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجانأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان..تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار. اقرأ أكثر ⮕