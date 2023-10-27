رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان..تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار.

وأشاد رئيس أذربيجان بالمشاريع التنموية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في بلاده مشيراً في هذا السياق إلى محطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي دشنتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط وتعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

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محمد بن زايد يبحث وشولتس تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيدتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة اقرأ أكثر ⮕

«مصدر» تدشن محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية في أذربيجانبحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة... اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابقأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق. اقرأ أكثر ⮕

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