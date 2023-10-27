روسكوسموس: محطة الفضاء الدولية 'تقترب من نهايتها'

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الجمعة أن الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية متهالك لدرجة "تقربها من نهايتها"، فيما تعول موسكو على بناء محطتها الخاصة على رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

وقال رئيس روسكوسموس يوري بوريسوف إن "80% من المعدات الروسية قد تجاوزت بالفعل كل مهل الضمان القصوى" التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر المداري الذي تؤدي موسكو دوراً رئيسياً في صيانته. وأوضح في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية العامة أن "محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها".

وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 2030. headtopics.com

وحصلت مشكلات فنية كثيرة أخيراً في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك ثلاثة حوادث تسرب، كتلك التي حدثت في وحدة "ناوكا" أوائل أكتوبر والتي لم تعرّض الطاقم للخطر. وأعلنت روسيا في يوليو 2022 أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها وجود دائم. لذلك فإن إنشاء محطة مدارية روسية جديدة يُعد الأولوية الرئيسية بالنسبة لوكالة روسكوسموس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن الجزء الأول من هذه المحطة الفضائية الروسية الجديدة يُتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة غزو الفضاء رغم النكسات الأخيرة. ويعاني قطاع الفضاء الروسي، الذي كان تاريخيا فخر البلاد، منذ سنوات مشكلات تمويل وفضائح فساد وإخفاقات، بينها فقدان المسبار القمري "لونا-25" في أغسطس. headtopics.com

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