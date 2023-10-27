اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام.. وماكرون يدعو إلى تحالف إنساني بشأن غزة

قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون ستة أشهر بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء «تحالف إنساني» فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر. وقال ماكرون الجمعة، إن «قبرص يمكن أن تكون قاعدة للعمليات الإنسانية».«جي إف إتش»: لا استحواذات تعليمية في مصر

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