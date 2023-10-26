محمد بن زايد ورئيس البنك الدولي يبحثـان الأوضــاع الاقتصاديـة العالميـة

ورحّب سموه، خلال اللقاء الذي جرى، أمس الخميس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها، وإسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين، الإقليمي والعالمي.

وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس مجموعة البنك الدولي، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغيّر المناخ، وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوفد المرافق للمسؤول الدولي. (وام) headtopics.com

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